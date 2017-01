Καλά μας κάνουν

«Το ακτοπλοϊκό έχει βελτιωθεί σημαντικά, αποτέλεσμα των ενεργειών που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια και από την προηγούμενη και από τη σημερινή κυβέρνηση».

Αυτό αναφέρεται σε σχετικό δελτίο Τύπου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου ως τοποθέτηση της Περιφερειάρχη κας Καλογήρου σε σύσκεψη των φορέων στη Σάμο, παρουσία του Υπουργού Ναυτιλίας κ. Κουρουμπλή.

Όταν είναι τοις πάσι γνωστό ότι οι μεν κύριες -και πλέον προσοδοφόρες- γραμμές στο Αιγαίο ρυθμίζονται από την ελεύθερη αγορά, με το Υπουργείο Ναυτιλίας απλό θεατή, και η μόνη γραμμή που επηρεάζεται από κυβερνητική παρέμβαση (η άγονη) δεν καλύπτει το χρόνιο αίτημα των κατοίκων του βορείου Αιγαίου για μόνιμη σύνδεση με τη Θεσσαλονίκη, τέτοιες... σκληρές αυτοδιοικητικές δηλώσεις μπορούν να αποδοθούν μόνο σε δημόσιες σχέσεις προς τέως και νυν κυβερνώντες.

Π.Α.

Bestseller ο Γιαννέλλης!

Δεν είναι μόνο ότι κόβει εισιτήρια η ταινία «Η Ρόζα της Σμύρνης», βασισμένη στο βιβλίο του Γιάννη Γιαννέλλη «Ισμαήλ και Ρόζα». Είναι ότι πουλάει και το βιβλίο και μάλιστα βρίσκεται στην πρώτη δεκάδα των best sellers του γνωστού βιβλιοπωλείου των Αθηνών «Πρωτοπορία». Από τότε που δημοσιοποιήθηκε η υπόθεση της ταινίας και άρχισε να παίζεται στους κινηματογράφους, πάει από επανέκδοση σε επανέκδοση. Βρίσκεται μάλιστα πιο ψηλά από το ιταλικό best seller «Το Νέο Όνομα» της Έλενας Φεράντα, από το νέο βιβλίο του Φίλιπ Κερ «Αν οι νεκροί δεν ανασταίνονται», ακόμα και από το παγκόσμιο best seller «Λίγη Ζωή» της Hanya Yunagihara!

Περιμένουμε και τη δημοσιοποίηση των εισιτηρίων που κόβει η ταινία, ωστόσο όλες οι ενδείξεις δείχνουν ότι κι εκεί πάει για ρεκόρ! Τι άλλο να πούμε παρά ένα μεγάλο μπράβο στο Γιάννη…

Σ.Σ.