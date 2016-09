Ανάμεσα στις ταινίες του φετινού Φεστιβάλ, ξεχωρίζουν και οι παρακάτω από Τουρκία ή με ενδιαφέρον για τη γειτονική χώρα:

- «The City Come From Their Behind “Istanbul”» (38 min του Ayla Torun). Προσέγγιση μέσω συνεντεύξεων, Ελλήνων που ζούσαν στην Πόλη στο παρελθόν αλλά και τώρα που αναχωρούν από την Κωνσταντινούπολη. Με φόντο τον κινηματογράφο, έγινε προσπάθεια να εκφρασθεί σε αυτό το ντοκιμαντέρ, στο πλαίσιο της ελληνικής μειονότητας, η Πόλη ως πατρίδα του τουρκικού κινηματογράφου.

- «The Silence of Asia Minor» (53 min της Ελένης Κωνσταντινίδη). Ένα ιστορικό ντοκιμαντέρ για την Αργοναυτική εκστρατεία και τον πρώτο οικισμό ελληνικών φυλών στη Μ. Ασία (Αιολείς, Ίωνες, Δωριείς), Πέρσες, Μακεδόνες, Ρωμαίοι, Βυζαντινοί, Οθωμανοί ίσαμε τις μέρες μας στο Γκεζί Πάρκ.

- «A Polis» (59 min της Κατερίνας Τζοβά). Ένα δραματοποιημένο ντοκιμαντέρ για τις χαμένες πατρίδες.

- «This was Hasankeyf» (91 min, του Tommaso Vitali, UK-Italy-Turkey). Στην καρδιά του τουρκικού Κουρδιστάν, στο χείλος ενός εμφυλίου πολέμου, υπάρχει ένας κρυμμένος θησαυρός που αντέχει στο χρόνο και στην πολιτική βία. Η ζωή στο χωριό Hasankeyf, που ξεκίνησε πάνω από 10.000 χρόνια πριν, είναι σήμερα καταδικασμένη να τελειώσει για πάντα μετά την κατασκευή ενός αμφιλεγόμενου φράγματος στον ποταμό Τίγρη.