Στο σημερινό τεύχος συνεχίζουμε την παρουσίαση της επιγραφής, που φυλάσσεται στο πίσω μέρος της αυλής του παλαιού Αρχαιολογικού Μουσείου Μυτιλήνης και έχει δημοσιευτεί από την γράφουσα,μετά από σχετική άδεια του Υπουργείου Πολιτισμού, στο ηλεκτρονικό αρχαιογνωστικό περιοδικό ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΟΝ 3 (2014) 1-5 (www.grammateion.gr ).

Χαριστήριον ἠράνας.

Αὐτοκράτορος Τιβερίω

Καίσαρος Σεβάστω

καὶ Ἰουλίας Σεβάστας.

Απόδοση στη νέα ελληνική: (Ο βωμός αυτός ιδρύεται ως) ανταπόδοση ευγνωμοσύνης για την ειρήνη. (Βωμός) του αυτοκράτορα Τιβερίου και της Ιουλίας Σεβαστής (δηλ. Αυγούστας, δηλ. θεοποιημένης).

Σύμφωνα με το κείμενο της επιγραφής, η πόλη της Μυτιλήνης προφανώς ιδρύει βωμό προς τιμήν του αυτοκράτορος Τιβερίου και της μητέρας του, αυτοκράτειρας Ιουλίας Αυγούστας. Η ταυτόχρονη απόδοση τιμής και ευγνωμοσύνης και στους δύο τοποθετεί την χρονολόγηση της επιγραφής μεταξύ του 14 μ.Χ., που αναλαμβάνει ο Τιβέριος τον ρωμαϊκό θρόνο και του 29 μ.Χ., έτος κατά το οποίο απεβίωσε η Ιουλία Αυγούστα. Και πιο συγκεκριμένα, μπορούμε να τοποθετήσουμε την επιγραφή το 14 μ.Χ., μόλις ανέλαβε την εξουσία ο νέος Καίσαρας ή λίγο αργότερα, πάντως όχι πολύ αργότερα, προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι ο Τιβέριος θα διατηρήσει τις καλές σχέσεις της αυτοκρατορίας με το νησί.

Προβληματισμό εγείρει η αναφορά σε ειρήνη, για την οποία τιμάται ο Τιβέριος και η Ιουλία Αυγούστα. Στις επιγραφές της Λέσβου των αυτοκρατορικών χρόνων, αναφορά σε ειρήνη απαντά στην επιγραφή IG XII 2, 35, col. d, στ. 16 ( ΜΜ 319). Αφορά την συνθήκη συμμαχίας μεταξύ της πόλης της Μυτιλήνης και της Ρώμης, που χρονολογείται επί Αυγούστου το 25 π.Χ. και φαίνεται να επικύρωνε την συνέχιση της ειρήνης, η οποία ίσχυε αδιάλειπτα στο νησί από το 62 π.Χ.

Σε αυτό το σημείο να θυμίσουμε ότι η Μυτιλήνη τάχθηκε εναντίον της Ρώμης κατά τους Μιθριδατικούς πολέμους το 88-80 π.Χ. Μετά την ήττα όμως του Μιθριδάτη το 80 π.Χ., η Μυτιλήνη πολιορκήθηκε από την Ρώμη και υποδουλώθηκε για 18 χρόνια, μέχρι που την απελευθέρωσε ο Ρωμαίος στρατηγός Πομπήιος το 62 π.Χ. λόγω της φιλίας του με τον Μυτιληναίο λόγιο και πολιτικό Θεοφάνη. Βλ. Πλούτ. Πομπήιος, 42. 8: «Καὶ γὰρ εἰς Μυτιλήνην ἀφικόμενος [Πομπήιος], τὴν τε πόλιν ἠλευθέρωσε διὰ Θεοφάνη, καὶ τὸν ἀγῶνα τὸν πάτριον ἐθεάσατο τῶν ποιητῶν, ὑπόθεσιν μίαν ἔχοντα τὰς ἐκείνου πράξεις». Η εκδικητικότητα με την οποία η Ρώμη κατέστησε την Μυτιλήνη res (=υπόδουλη), υπήρξε παροιμιώδης, βλ. Cicero, Leg. Agr. 2. 40 (63 π.Χ.): «Mytilenae, quae vestrae, Quirites, belli lege ac victoriae iure factae sunt, urbs et natura ac situ et descriptione aedificiorum et pulchritudine in primis nobilis, agri iucundi et fertile, nempe eodem capite inclusi continentur».

Ο Θεοφάνης τιμήθηκε γι’ αυτό από την πόλη του ως ευεργέτης και σωτήρας, ακόμα και ως θεός από κοινού με τον Πομπήιο και τον Ποτάμωνα, διακεκριμένο πολιτικό και ρήτορα.

Η επιγραφή IG XII 2, 35, που αναφέρθηκε ανωτέρω, τεκμηριώνει την σχέση ειρήνευσης Ρώμης και Μυτιλήνης έως και την εποχή του Αυγούστου. Την διατήρηση της πολιτικής αυτής και επί Τιβερίου τεκμηριώνει η παρούσα επιγραφή (βλ. ἠράνα), γεγονός που της προσδίδει ιδιαίτερη σημασία. Η ειρήνη έχει τοπικό χαρακτήρα και σημασία, επειδή η ιστορία και η ευημερία του νησιού κατά την αυτοκρατορική εποχή είναι συνυφασμένη με την διπλωματική δράση πολιτών (όπως ο Θεοφάνης και στη συνέχεια ο Ποτάμων), οι οποίοι ανέπτυσσαν προσωπικές σχέσεις και φιλίες με τους επιφανείς Ρωμαίους, όπως άλλωστε συμβαίνει γενικά στις ανατολικές επαρχίες. Δεν ειπώθηκε τυχαία ότι από την Μυτιλήνη σώζονται οι περισσότερες τιμητικές επιγραφές υπέρ της δυναστείας των Ιουλιο-Κλαυδίων. Είναι πιθανόν ότι η ειρήνη εξασφαλίστηκε με αποστολή πρεσβείας στην Ρώμη και σ’ αυτήν την περίπτωση. Παρά το γεγονός ότι ο Ποτάμων γνώριζε προσωπικά τον Τιβέριο πριν αναλάβει τον θρόνο της Ρώμης, θα ήταν σε μεγάλη ηλικία για να λάβει μέρος σε αυτήν την πρεσβεία (περίπου 90 ετών). Πιο λογικό φαίνεται να συμμετείχε σε μία πιθανή πρεσβεία ο Μάρκος Πομπήιος Μάκερ (45 π.Χ. -33 μ.Χ.), γιος του Θεοφάνη, ο οποίος διετέλεσε procurator, δηλ. διοικητής της Ασίας επί Αυγούστου και προσωπικός φίλος του Τιβερίου.

Στις επιγραφές, που μνημονεύουν την σχέση των πόλεων της αυτοκρατορίας με την Ρώμη (επιστολές Ρωμαίων αυτοκρατόρων, συνθήκες κλπ.), γίνεται αναφορά σε ειρήνη πέντε ακόμη φορές, βλ. V. I. Anastasiades - G. A. Souris, An Index to Roman Imperial Constitutions from Greek Inscriptions and Papyri. 27 BCto 284 AD, New York 2000, στο λήμμα εἰρήνη. Από αυτές προκύπτει ότι η ειρήνη αναφέρεται στην γενικότερη πολιτική της αυτοκρατορίας για ειρήνευση στις επαρχίες (η περίφημη Pax Romana), με αφορμή ένα γεγονός τοπικού χαρακτήρα, όπως επιβεβαιώνει και το τιμητικό βάθρο του Τιβερίου.

Μαρία Σ. Διακουμάκου