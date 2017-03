ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΣΠΑΛΙΑΡΑΣ ΠΑΡΑ ΣΦΑΛΙΑΡΑΣ…

Νέο κόμμα! Το ίδρυσαν πρώην υπουργοί της κυβέρνησης Καραμανλή (του μικρού), προφανώς για να μας …σώσουν κι αυτοί! Δεν φτάνουν, βλέπετε, αυτοί που έχουμε! Να είναι το δέκατο πέμπτο κόμμα που ιδρύεται στα μνημονιακά χρόνια; Το δέκατο έκτο; Μικρή σημασία έχει.

Σημασία έχει η προθυμία για …αυτοθυσία συνοδευόμενη από ωραίες ιδέες. Άγνωστο γιατί οι επίδοξοι σωτήρες μας, προτίμησαν τη δύσκολη, μοναχική πορεία παρά την ενεργή δραστηριοποίηση τους στη μεγάλη παράταξη από την οποία προέρχονται και έγιναν γνωστοί.

Να μην γούσταραν το νεαρό Κυριάκο; Να πήραν γραμμή από άλλα κέντρα; Ποιος ξέρει, θα δείξει… Είναι άλλωστε δικαίωμα τους. Πού ήταν όμως όλοι αυτοί, την περίοδο που η χώρα με τον Κωστάκη, κατευθυνόταν στα βράχια του χρέους όπου και παραδόθηκε αμαχητί στο Γιωργάκη; Αλλά αρκεί πια. Μας έχουν αλλάξει τα φώτα όλοι τους σε ιδέες, οράματα και μπλα μπλα. Σοβαρούς, υπεύθυνους διαχειριστές και νοικοκύρηδες θέλει τούτη δω η χώρα. Πολιτικούς συνδεδεμένους με την καθημερινότητα, ν’ ασχολούνται για να επιλύουν τα προβλήματα και να μη δημιουργούν καινούργια με τις …βαθυστόχαστες ιδέες και τα οράματα τους.

Τι να τα κάνω εγώ τα …σακίδια και τα πτυχία όταν αυτά καθημερινά αυτοδιαψεύδονται; Έχουμε και το μεγάλο τιμονιέρη μας, που υπόσχεται ότι «θα συνθέσει αυτός τη μουσική, για την άνοιξη της ανάπτυξης που έρχεται...». Αφού με αρνητικούς αριθμούς έχουμε ανάπτυξη, φαντάσου τι θα γίνει όταν θα έχουμε θετικούς αριθμούς. Απογείωση στο διάστημα του φίλου Νίκου Παππά. Σε άλλους γαλαξίες. «Lucy in the Sky with Diamonds», όπως τραγουδούσαμε στα νιάτα μας! Η οποία όμως ανάπτυξη ολοένα και πλησιάζει αλλά ποτέ δεν προσαράζει σε τούτη δω την άμοιρη χώρα.

Μόνο κάπου το 2014 επί Σαμαρά, καταγράφηκε κάποια αμυδρή ανάπτυξη πλην όμως κι αυτόν, κάτι ο Κουβέλης, κάτι οι γκάφες τύπου ΕΡΤ, τον έβαλαν στο περιθώριο της πολιτικής ζωής. Αλλά έτσι που πάνε τούτοι δω οι σημερινοί, στο τέλος θα δείτε πως θα δικαιωθεί όταν μας έλεγε κι εμείς γελούσαμε: «Θα ακούτε Σαμαρά και θα κλαίτε»! Αλλά δεν ανησυχώ.

Ο πρώην Πασόκος Κουρουμπλής μάς διαβεβαίωσε πως «ΣΥΡΙΖΑ- ΑΝΕΛ είμαστε ομάδα αυτοκτονίας και θα πάμε έως το 2019». Μα κύριε Παναγιώτη μου, κυβερνήτη εκλέξαμε, όχι καμικάζι. Ή μήπως ξέρει κάτι που εμείς αγνοούμε; Κατόπιν τούτου, πολύ καλά κάνει ο κόσμος που τους έχει κανονικά …γραμμένους και παρακολουθεί με πάθος το «Survivor». Τουλάχιστον ο Σπαλιάρας μάς φαντασιώνει τρελά…



Το λιμάνι Μυτιλήνης επί Τουρκοκρατίας (αρχείο Αντώνη Χατζηχαραλάμπους)

ΜΙΑ ΣΤΑΓΟΝΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ….. ΜΑΡΤΙΟΣ 1975 Δήμαρχος Μυτιλήνης ο Απόστολος Αποστόλου Οι πρώτες δημοτικές εκλογές μετά την πτώση της Χούντας. Ο προχουντικός δήμαρχος Μυτιλήνης, Απόστολος Αποστόλου, κερδίζει με ποσοστό 70,35% έναντι του συνδυασμού του Δημ. Μαντζουράνη, που έλαβε 29,65%. Πρώτοι σε σταυρούς οι Αθ. Παρασκευαΐδης με 1.012 ψήφους, Κων. Βαβαφίγγος με 947, Γ. Αθηνιώτης με 936, Β. Καραχάλιας με 708, Ηλ. Βουλγαράκης με633, Γ. Χρυσός με 535, Ν. Κονιαρέλλης με 517, Δημ. Αξιώτης με 510 κλπ.. Από τη μειοψηφία πρώτοι οι Αλ. Δελής με 393, Ε. Χατζηδιάκος με 276, Ν. Κόρακας με 271, Μ. Αποστολέλλης με 223 κλπ. Στους υπόλοιπους Δήμους εκλέγονται οι Ε. Καβαδέλλης (Αγιάσου), Δ. Κούκκος (Ερεσού), Δ. Κωφόπουλος (Πολιχνίτου), Κ. Δούκας (Μήθυμνας) και Φ. Βουνάτσος (Πλωμαρίου).

ΕΙΠΕ «Πολύ δύσκολα μπορεί να παρακολουθήσει κανείς την παραβατικότητα και να την ελέγξει αν δεν υπάρχει ένας χώρος κράτησης». Γιάννης Μουζάλας, υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής (στη Βουλή απαντώντας σε ερώτηση βουλευτή)