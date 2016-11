ΤΕΛΟΣ ΕΠΟΧΗΣ…

Είναι δυνατόν; Κι όμως, ήταν αρχές της δεκαετίας του ΄90, λίγο μετά το πέσιμο του τείχους του Βερολίνου και την κατάρρευση του κουμουνιστικού καθεστώτος, όταν ένας άγνωστος νεαρός συγγραφέας έκανε θραύση με το βιβλίο του «Το τέλος της ιστορίας και ο τελευταίος άνθρωπος».

Η πλήρης επικράτηση της φιλελεύθερης δημοκρατίας, η οποία όχι μόνο επικράτησε αλλά θεωρούνταν ως ο μοναδικός πολιτικός δρόμος. Άρα προς τι λοιπόν η ιστορία; Όμως η Ιστορία δεν τελειώνει, έστω κι αν αλλάζει διαδρομές… Διότι εάν ο προηγούμενος αιώνας συνταράχτηκε από τις πολεμικές συγκρούσεις και τις γεωπολιτικές ανακατατάξεις, τούτος ο αιώνας φαίνεται ότι ξεκινάει με μια διάθεση ολοκληρωτικής πολιτικής αλλαγής μέσα ακριβώς από το ισχυρότερο εργαλείο της αστικής κοινοβουλευτικής δημοκρατίας.

Τις εκλογές! Και τι επιλογές κάνουμε εμείς οι ψηφοφόροι της; Επιλογές ανθρώπων που πριν μερικά χρόνια θα ήταν ιδανικοί τύποι για να «σπάμε πλάκα». Τώρα τους επιλέγουμε για να μας εκφράζουν και να μας καθοδηγούν! Και μην μένει το μυαλό σας κολλημένο στο …εξωτερικό και στον Τραμπ.

Τουλάχιστον τούτος είναι αυτοδημιούργητος, έχει και «πέντε παράδες» στην άκρη. Εδώ, στην Ελλάδα μας, να δείτε τι πολιτικούς ψηφίζουμε. Ούτε για …καρπαζιά δεν θα τους πλησιάζαμε πριν μερικά χρόνια. Σήμερα παρακαλώ, τους ψηφίζουμε και περιμένουμε να μας σώσουν.

Αυτοί τον εαυτό τους δεν μπορούν να σώσουν, σιγά μην σώσουν κοτζάμ λαό… Παρόλα αυτά εμείς ο υπερήφανος λαός, πες από τσατίλα, από οργή, από μεράκι, πες από τη λογική τού να ψοφήσει η κατσίκα του γείτονα, τους επιλέγουμε για οδηγούς μιας κοινωνίας που πέρασε καλά, έφαγε καλά και στην πρώτη δυσκολία θέλει να τα διαλύσει όλα!. Εδώ είναι οι …νέοι ηγέτες μας και μας …προειδοποιούν καθημερινά μέσα από τα τόσα «κακά» μέσα ενημέρωσης που λειτουργούν πλέον ως αγωγοί τέτοιων …προσωπικοτήτων.

Έτσι η Ιστορία όχι μόνο τελείωσε, αλλά συνεχίζει να βάζει τη δική της δυναμική σ’ ένα νέο διεθνές περιβάλλον, το οποίο σίγουρα μας οδηγεί αλλά και θα μας οδηγήσει σε απρόβλεπτες καταστάσεις. Ο λαϊκισμός, η οργή, ο φόβος, η ανασφάλεια, έχουν δημιουργήσει ένα εκρηκτικό κοκτέιλ.

Από τη μια λαϊκιστές πολιτικοί, από την άλλη μικροί, άβουλοι και αναλώσιμοι πολιτικοί, αναλαμβάνουν τις τύχες των λαών τους. Δραστηριοποιούνται θαυμάσια στα social media με ανούσιες ατάκες στο tweet, αδυνατούν όμως να διαχειριστούν την πολυπλοκότητα των γεωπολιτικών εξελίξεων αλλά, κυρίως, την ανθρώπινη φύση. Πού θα μας βγάλει αυτή η κατάσταση; «People are crazy and times are strange» (Μπομπ Ντύλαν)…

Κι όμως... Υπάρχουν εφημερίδες που στέκονται θετικά στην εκλογή Τραμπ!

ΜΙΑ ΣΤΑΓΟΝΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ….. ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 1968 Κλείνουν οι φυλακές Μυτιλήνης Καταργούνται οι φυλακές Μυτιλήνης, οι οποίες είχαν ανεγερθεί το Μάρτιο του 1939 σε οικόπεδο που είχαν παραχωρήσει τα Φιλανθρωπικά Ιδρύματα Μυτιλήνης. Το έργο εκτελείται με δαπάνη του Ανδρέα Κατσακούλη για να αντικαταστήσουν τις άθλιες οθωμανικές φυλακές του κάστρου της πόλης. Τα σχέδια ανέγερσης έγιναν από το νομομηχανικό Λέσβου Αλέξανδρο Πανταζή. Εκεί εξορίστηκαν οι πρώτοι κομμουνιστές ήδη από το 1936 και τη δικτατορία του Μεταξά. Το μεταδεκεμβριανό κράτος χρησιμοποίησε τις φυλακές του νησιού, που βρίσκονταν στο ύψωμα της συνοικίας Λαγκάδα, για να φυλακίσει κομμουνιστές, δημοκράτες και αγωνιστές της Εθνικής Αντίστασης. Ο αριθμός των πολιτικών κρατούμενων άγγιξε τους 250 το 1948.

ΕΙΠΕ «Στις μέρες μας και υπό τις καθοδηγήσεις των ταλιμπάν των μνημονίων, και αυτή η υποχρέωση της Πολιτείας (σημ. της Δημόσιας Εκπαίδευσης) βρίσκεται στον καλάθι των αχρήστων». Αναστασία Αντωνέλλη, αντιδήμαρχος Λέσβου σε επιστολή της προς τον υπουργό Παιδείας