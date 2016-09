ΑΛΛΑΞΕ Η ΜΥΤΙΛΗΝΗ…

Σειρήνες από ασθενοφόρα, αστυνομικοί διάσπαρτοι στην πόλη, πρόσφυγες βολτάρουν στη Μυτιλήνη, απεγνωσμένοι μετανάστες περιδιαβαίνουν εδώ κι εκεί, αγανακτισμένοι πολίτες υπερασπίζονται την ελληνική σημαία, αλληλέγγυοι διαδηλώνουν, αυτοκίνητα με ξένες πινακίδες διασχίζουν τους δρόμους, οικογένειες προσφύγων βγαίνουν από διαμερίσματα και κατευθύνονται στα σούπερ μάρκετ! Και το γυαλί της τηλεόρασης μεταφέρει τον παλμό των γεγονότων με τους ρεπόρτερ να μεταδίδουν τα γεγονότα με τη γνωστή ηδονική λάμψη να εκπέμπει στα μάτια τους! Άλλη μια συνηθισμένη μέρα για τη Μυτιλήνη μας.

Άλλαξε η πόλη, τρομάζουμε πια να τη γνωρίσουμε. Ας ξεχάσουμε την παλιά, ήσυχη και γραφική της εικόνα… Αυτή βρίσκεται στις ασπρόμαυρες φωτογραφίες! Η ιστορία πλέον αποτυπώνει τη δική της σφραγίδα! Κι ήταν όλα τόσο… ωραία όταν πέρυσι ξεκινούσε το πάρτι με τη χαζοχαρούμενη πολιτική. Τώρα τρέχουμε και δεν προλαβαίνουμε, με τους συγκυβερνήτες Συριζαίους και ΑΝΕΛ να έχουν το γνωστό επιχείρημα σε μια ακόμα αποτυχία διαχείρισης ενός προβλήματος. Φταίνε οι άλλοι!

Πού είναι τώρα ο Πάπας, η Σάραντον, η Αντζελίνα Τζολί (καλά, αυτή έχει τρεχάματα με τον Μπραντ…) και οι τόσοι και τόσοι επώνυμοι να βάλουν ένα χεράκι βοήθειας, να καλμάρουν τα πράματα και να κάνουν αυτά που υποσχέθηκαν; Έκαναν τη βόλτα τους, πήραν λίγο από τη «λάμψη» της προσφυγικής κρίσης, κατέθεσαν το φιλάνθρωπο οβολό τους με μια δήλωση και μετά… την έκαναν. Σιγά μην κάτσουν να σκάσουν. Κι έμεινε ο φουκαράς ο Κατζανός να τρέχει να καθαρίζει την πόλη… Αλλά έμειναν και οι εθελοντές! Τι εθελοντές δηλαδή. Με κάτι να, βαρβάτους μισθούς! Δεξιοί, αριστεροί, παλιοπασόκοι, όλοι να στριμωχτούν, ν’ αρπάξουν ένα κομμάτι από το χρήμα που ρέει στις ΜΚΟ.

Μήπως τελικά, εκτός του ότι εθιζόμαστε σε τούτες δω τις καταστάσεις, βολευόμαστε κιόλας; Μήπως… τζιράρουμε τη μιζέρια μας και τη φτώχεια του μνημονίου μέσα από το δράμα λαών και ανθρώπων που τους έχει παρασύρει η δίνη των γεγονότων; Πόσοι και πόσοι δεν τακτοποιήθηκαν με μια δουλειά. Ακόμα κι αυτοί με τα έστω μερικά πεντάμηνα πού θα δούλευαν; Κάποιοι κλάδοι «φάγανε», αλλά και τρώνε καλά! Έστω κι αν κάποιοι τώρα διαδηλώνουν εναντίον τους! Επιχειρήσεις κι επαγγελματίες… τρέχουν και ζουν από το προσφυγικό. Χρόνια κλειστά σπίτια ή διαμερίσματα ανοίγουν και δέχονται οικογένειες προσφύγων. Ευκαιρία οι ιδιοκτήτες να πληρώσουν τα χρωστούμενα ΕΝΦΙΑ τους… Να φανταστούμε πώς θα είναι η πόλη μας μετά από έναν χρόνο; Ούτε θέλω να το σκέπτομαι…

Ένα μέρος του λιμανιού της Μυτιλήνης, τότε που η πλατεία Σαπφούς ήταν κτήρια. Η πλατεία διαμορφώθηκε στις αρχές της δεκαετίας του ’60 (ΠΗΓΗ: facebook/ Old Photos of Mytilene and Lesvos)

ΜΙΑ ΣΤΑΓΟΝΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ… ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 1982 Εγκαινιάζεται το σουπερ μάρκετ «Λέσβος» Παρουσία πολύ κόσμου, πραγματοποιούνται τα εγκαίνια του σούπερ μάρκετ «Λέσβος» επί της οδού Ελ. Βενιζέλου. Πρόκειται για ένα σούπερ μάρκετ που το δημιούργησαν αρκετοί επιχειρηματίες του κλάδου που συνέπραξαν και το άνοιξαν. Στα εγκαίνια μίλησε ο λογιστής και μέτοχος της εταιρείας Απ. Κοντούλης, ο οποίος, αφού αναφέρθηκε στην προσπάθεια, επεσήμανε τις δυνατότητες που ανοίγονται στο καταναλωτικό κοινό. Επειδή βρισκόμασταν σε προεκλογική περίοδο για ανάδειξη νέου δημάρχου Μυτιλήνης, στα εγκαίνια παραβρέθηκαν και οι υποψήφιοι δήμαρχοι Ελ. Κιοσκλής και Αλ. Πεσμαζόγλου. Η επιχείρηση λειτούργησε πολύ καλά τα πρώτα χρόνια, αλλά με την άφιξη των αθηναϊκών σούπερ μάρκετ δεν μπόρεσε ν’ αντέξει τον ανταγωνισμό και μετά από μία δεκαετία περίπου έκλεισε.

ΕΙΠΕ «Οδηγούμαστε σε καταστάσεις που μπορεί να γίνουν μη διαχειρίσιμες». Χριστιάνα Καλογήρου