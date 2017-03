Σε περίπου δύο εβδομάδες αναμένεται να ανοίξουν οι οικονομικές προσφορές των τριών υποψηφίων εταιρειών για την απόκτηση του πλειοψηφικού πακέτου των μετοχών στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, ενώ αυτή τη στιγμή σύμφωνα με πληροφορίες, έχει ξεκινήσει από τους χρηματοοικονομικούς συμβούλους του ΤΑΙΠΕΔ, Morgan Stanley και Τράπεζα Πειραιώς, ο νομικός και τεχνικός έλεγχος των φακέλων.

Πρόκειται για τις εταιρείες ICTSI (International Container Terminal Services Inc.), την DP word μέσω της θυγατρικής της «Peninsular and Oriental Stream» και την κοινοπραξία Deutsche Invest Equity Partners GmbH, Belterra Investments LTD and Terminal Link SAS. Τρεις διεκδικητές με βαριά χαρτοφυλάκια στη διαχείριση τερματικών σταθμών εμπορευματοκιβωτίων σε όλο τον κόσμο που αναμένεται να διεκδικήσουν το 67% του ΟΛΘ.

Η DP World είναι μία από τις κορυφαίες εταιρίες στον τομέα της διαχείρισης τερματικών σταθμών εμπορευματοκιβωτίων, έχοντας υπό την διαχείρισή της περισσότερους από 77 σταθμούς παγκοσμίως. Μέσω των τερματικών σταθμών της, διακίνησε περισσότερα από 63 εκατ. TEUs το 2016. Βάσει δημοσιευμένων στοιχείων, η συνολική χωρητικότητα των σταθμών της ανέρχεται σε 78 εκατ. TEUs, κατέχει περίπου το 9% της παγκόσμιας αγοράς διακίνησης εμπορευματοκιβωτίων και βάσει της διακίνησης το 2015, είναι ανάμεσα στις πέντε πρώτες εταιρείες διαχείρισης και η τρίτη με βάση την μετοχικά σταθμισμένη διακίνηση φορτίου παγκοσμίως (Drewry Maritime Research 2015).

Σύμφωνα με τις προβλέψεις της εταιρείας, η χωρητικότητα των τερματικών σταθμών της αναμένεται να ξεπεράσει τα 89 εκατ. TEUs στο τέλος του 2017, κατόπιν της υλοποίησης εξαγορών και αναπτυξιακών προγραμμάτων. Η DP World κατέγραψε έσοδα άνω των 4 δισ. δολαρίων κατά το 2016, με EBITDA 2,2 δισ. δολάρια. (περιθώριο άνω του 54%) και κέρδη προς διανομή άνω του 1 δισ. δολάρια. Σημειώνεται ότι η DP World έχει ταμειακά διαθέσιμα άνω των 1,4 δισ. δολ., υλοποίησε επενδύσεις 1,3 δισ. κατά το 2016 και αναμένεται να διαθέσει άνω των 1,2 δισ. δολ. σε επενδύσεις κατά το 2017.

Η ICTSI (International Container Terminal Services Inc.), εδρεύει στις Φιλιππίνες και αυτή είναι μία από τις μεγαλύτερες εταιρίες διαχειριστών τερματικών σταθμών εμπορευματοκιβωτίων παγκοσμίως, διακινώντας 8,7 εκατ. TEUS το 2016, καταλαμβάνοντας την 14η θέση παγκοσμίως, ενώ στην αντίστοιχη μετοχικά σταθμισμένη διακίνηση φορτίου κατέλαβε την 11η θέση. Οι τερματικοί σταθμοί της έχουν χωρητικότητα 13,8 εκατ. TEUs (2015), η οποία αναμένεται να φτάσει τα 16 εκατ. το 2017. Η ICTSI κατέγραψε έσοδα άνω των 1,1 δισ. δολ. κατά το 2016, με EBITDA 0,5 δισ. δολ. (περιθώριο άνω του 46%) και κέρδη προς διανομή άνω των 180 εκ. δολ. Σημειώνεται ότι η ICTSI έχει ταμειακά διαθέσιμα άνω των 300 εκ. δολ., υλοποίησε επενδύσεις 354 εκατ. κατά το 2016 και αναμένεται να διαθέσει άνω των 240 εκ. δολ. σε επενδύσεις κατά το 2017.

Προσφορά για την αγορά του πλειοψηφικού πακέτου μετοχών της ΟΛΘ Α.Ε. κατέθεσε και η κοινοπραξία που αποτελείται από τις εταιρείες DIEP, Beltera Ltd. και Terminal Link SAS. Η DIEP (Deutsche Invest Equity Partners) θυγατρική της Trans Connect Unternehmensberatungs- und Beteiligungs AG (TCAG). Η TCAG είναι ένα γερμανικό Fund που εδρεύει στο Μόναχο και συμμετέχει σε εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε τομείς της νέας οικονομίας, μέσω συμμετοχής υπό την μορφή private equity και venture capital. Η TCAG μέσω της DIEP έχει υπό την διαχείρισή της περιουσιακά στοιχεία αξίας άνω των 400 εκατ. ευρώ το 2016. Η Beltera Ltd. είναι εταιρεία - επενδυτικό όχημα συμφερόντων της οικογένειας Σαββίδη. Ο κ. Σαββίδης μέσω διαφόρων επενδυτικών σχημάτων έχει τοποθετήσει σημαντικά κεφάλαια σε διάφορες εταιρείες και ακίνητα, όπως το ξενοδοχείο Μακεδονία Παλλάς, η ΣΕΚΑΠ, η Σουρωτή, το ακίνητο Ξενία στο Παλιούρι Χαλκιδικής, η ΠΑΕ ΠΑΟΚ κ.α.

Η Terminal Link SAS ανήκει στην CMA CGM (51%, μέσω της CMA Terminals Holdings) και στην China Merchants Holdings International (49%). Η Terminal Link διαχειρίζεται 14 τερματικούς σταθμούς εμπορευματοκιβωτίων στην 'Απω Ανατολή, στην Βόρεια Ευρώπη, στην Μεσόγειο, την Δυτική Αφρική και την Βόρειο Αμερική, μέσω των οποίων διακίνησε άνω των 14 εκατ. TEUs το 2014.

Η CMA CGM, μέσω της Terminal Link και της CMA Terminals, διακίνησε περισσότερα από 11,5 εκατ. TEUs, ενώ η χωρητικότητα των σταθμών της αγγίζει τα 23,7 εκατ. TEUs.

Σημειώνεται ότι η CMA CGM είναι μια εκ των κορυφαίων εταιρειών διακίνησης εμπορευματοκιβωτίων παγκοσμίως (15,6 εκατ. TEUs το 2016), με έσοδα που υπερβαίνουν τα 16 δισ. δολ. σε ενοποιημένη βάση και εμπορικό στόλο 449 πλοίων (3η στον κόσμο με δυναμικότητα 2.153.651 TEUs και 10,4% μερίδιο αγοράς).

Πηγή:ΑΠΕ – ΜΠΕ/Πάρης Τσιριγώτης