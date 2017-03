Μετά τη επιτυχία τους στην Α΄ φάση του διαγωνισμού, οχτώ μαθητές Λυκείου κατάφεραν να λύσουν τα προβλήματα της Β΄ φάσης και να προκριθούν στη Γ΄ Φάση. Φέτος, τα προβλήματα της Β΄ Φάσης, ήταν αρκετά δύσκολα καθιστώντας την πρόκριση δυσκολότερη από άλλες χρονιές.

Οι περισσότεροι Μυτιληνιοί ήταν και μαθητές της Σχολής Πληροφορικής «Πλάτωνος». Όπως μας ενημέρωσε ο Στρατής Πλάτων, κάποιοι θα προετοιμαστούν και θα επιχειρήσουν και την Γ΄ φάση. Αν προκριθούν, θα προσκαλεστούν για την προετοιμασία και επιλογή των καταλληλότερων για την Ολυμπιάδα Πληροφορικής.

Η Γ΄ φάση θα διεξαχθεί, όπως κάθε χρόνο, στο Κτήριο των Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών του ΕΜΠ και ίσως και στο CITY College, International Faculty of the University of Sheffield στη Θεσσαλονίκη, την Κυριακή 9 Απριλίου. Ο κ. Πλάτων θα συνοδεύσει τους συμμετέχοντες στο ΕΜΠ.

Οι επιτυχόντες, κατά αλφαβητική σειρά είναι: