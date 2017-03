«H Λαϊκή Ενότητα επιβεβαιώνεται για όσα είχε αναφέρει στο παρελθόν σχετικά με την Fraport.Την ημερομηνία που κέρδισαν τον διαγωνισμό οι «επενδυτές» της Fraport και υπέγραψαν την σύμβαση με το ΤΑΙΠΕΔ:

α) δεν είχαν προχωρήσει ούτε την στοιχειώδη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

β) δεν είχαν λάβει καμία χρηματοδότηση από τις τράπεζες και τέλος

γ) δεν είχαν καταθέσει ούτε τις κύριες εγγυητικές επιστολές (Καλής εκτέλεσης έργων, Καλής Λειτουργίας και Δεσμευτικής Επένδυσης) παρά μόνον αυτές της Συμμετοχής ύψους 9,7 εκ από την Bayerische LB (τι σύμπτωση και αυτή ιδιοκτησίας ενός ομοσπονδιακού κράτους της Γερμανίας, αυτό της Βαυαρίας ) και 5,2 εκ της Alpha Bank (της οποίας τα χρήματα είναι καταθέσεις του ίδιου του Ελληνικού Λαού).

Δηλαδή με απλά λόγια, κέρδισαν έναν δημόσιο διαγωνισμό και υπέγραψαν μια σύμβαση χωρίς κατάθεση χρημάτων ως κεφάλαιο επένδυσης, χωρίς συμβάσεις δανειοδότησης και τέλος παραδίδοντας εγγυήσεις 14,9 εκ (9,7 εκ + 5,2 εκ) σε μια επένδυση που μόνο η προκαταβολή της είναι 1,2 δις…

Χθες ανακοινώθηκε η υπογραφή της Fraport Greece με μια κοινοπραξία πέντε χρηματοδοτικών ιδρυμάτων για χρηματοδότηση ύψους 1 δις.

Στην χρηματοδότηση αυτή συμμετέχει η Alpha Bank με 284,7 εκατ. ευρώ δηλαδή με το 28,5 % της συνολικής χρηματοδότησης των Γερμανών! Θυμίζουμε ότι και στην μικρή εγγυητική επιστολή είχε συμβάλει η Alpha με 5,2 εκατ. και δεν θα μας φανεί καθόλου περίεργο να δούμε να συμμετάσχει και στις μεγάλες εγγυητικές επιστολές που εκκρεμούν.

Δυστυχώς η Ελληνική χρηματοδότηση του «επενδυτή», από τον οποίον κάποιοι περίμεναν να εισπράξουν, δεν σταματάει εκεί αφού, το Ελληνικό Κράτος, συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο και των υπολοίπων Τραπεζών που χρηματοδοτούν το εν λόγω δάνειο!

Συγκεκριμένα η Ελλάδα συμμετέχει με 16,5% της «Παρευξήνιας Τράπεζας – Black Sea Trade and Development Bank» η οποία δανείζει την Γερμανική Fraport με 62,5 εκ ευρώ. Συμμετοχή του Ελληνικού Δημοσίου υπάρχει και στην European Bank for Reconstruction and Development η οποία συμβάλλει με 186,7 εκ. ευρώ!

Αυτό μπορεί να φαίνεται απίστευτο αλλά όμως είναι αληθινό.

Εκποιούνται Ελληνικές Δημόσιες Υποδομές στο Γερμανικό Κράτος (θυμίζουμε ότι κύριος μέτοχος της Fraport περίπου στο 60% είναι το Γερμανικό Ομοσπονδιακό κρατίδιο της Εσσης, το επιμελητήριο της καθώς και η κρατική Lutfhansa) και την εκποίηση αυτήν την χρηματοδοτεί .. Ελληνική Τράπεζα (Alpha Bank) η οποία έχει ως καταθέσεις τα χρήματα του Ελληνικού Λαού και η οποία κεφαλαιοποιήθηκε εις βάρος των ελλήνων φορολογουμένων.

Να επισημάνουμε όμως και άλλο ένα σοβαρό σημείο.

Η Alpha Bank παρουσιάζει στον τελευταίο ετήσιο δημοσιευμένο ισολογισμό της χρήσης 1/1-31/12/2015 υπέρογκες ζημιές προ φόρων και χρηματοδοτεί τους Γερμανούς επενδυτές με κατ’ ελάχιστον 284,7 εκατ. ευρώ. Είναι ευνόητο λοιπόν ότι αυτό το ποσό θα λείψει από την χρηματοδότηση των τοπικών επιχειρήσεων και γενικά θα λείψει από τις εγχώριες επενδύσεις. Ή μήπως το έλλειμμα αυτό θα καλυφθεί με κάποια νέα ανακεφαλαιοποίηση;

Ίσως θα πρέπει να σας προβληματίσει και το γεγονός ότι το Ομοσπονδιακό κρατίδιο της Έσσης το οποίο ελέγχει διοικητικά την Fraport είναι η 31η μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου. Αυτή λοιπόν η Γερμανική Υπερδύναμη αποφάσισε να δανειστεί από την Alpha Bank… Ερωτήματα άξια προβληματισμού..

Η Πολιτική Επιτροπή της Λαϊκής Ενότητας Λέσβου καλεί τους πολίτες του νησιού μας να αντισταθούν ενάντια στο ξεπούλημα των δημόσιων υποδομών που πραγματοποιεί η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛΛ. Υποδομές οι οποίες μπορούν να συνδράμουν στην ανάκαμψη της Χώρας αλλά και να διατηρήσουν την εθνική της κυριαρχία.»