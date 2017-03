Η ομάδα «Icaromenippus Quadro» του 3ου Γενικού Λυκείου Μυτιλήνης, αποτελούμενη από μαθητές της Α΄ και Β΄ τάξης, «χωμένη» στην τεχνολογία, τα εργαστήρια και τα πειράματα, ετοιμάζεται να εκτοξευτεί συμμετέχοντας στον πρώτο πανελλήνιο διαγωνισμό «Cansat in Greece» και κατ’ επέκταση στον πανευρωπαϊκό διαγωνισμό «CanSat». Εξάλλου το 3ο ΓΕΛ Μυτιλήνης είναι μαθημένο στο… διάστημα, αφού είναι η τέταρτη φορά που θα συμμετάσχει στο διαγωνισμό.

Η διαφορά, όπως γράψαμε και στο προηγούμενό φύλλο του «Ε», είναι ότι αυτή τη φορά δεν θα πάει κατευθείαν στον ευρωπαϊκό, αλλά θα κάνει στάση στον πανελλαδικό. Θυμίζουμε ότι για πρώτη φορά οργανώνεται ο πανελλαδικός διαγωνισμός, τον ερχόμενο Απρίλιο, από Μυτιληνιούς φοιτητές και με πρωτεργάτη τον Ηλία Ψυρούκη, απόφοιτο του 3ου ΓΕΛ Μυτιλήνης και ήδη συμμετέχοντα στο διαγωνισμό με το σχολείο του και τον πάντα επιβλέποντα καθηγητή Γιώργο Κοντέλλη, ο οποίος εποπτεύει και την εν λόγω αποστολή.

Από cansat σε drone!

Είναι γεγονός πως τα τελευταία χρόνια τα drones έχουν αρχίσει να εισέρχονται αρκετά μέσα στη ζωή μας, είτε ως ψυχαγωγικό μέσο, είτε ως έναν εναλλακτικό τρόπο κάλυψης γεγονότων αντί για τις φωτογραφικές κάμερες. Πρόκειται επί της ουσίας για χειροκίνητες ιπτάμενες φωτογραφικές μηχανές. Για αυτό και αρκετοί από τους μαθητές πρότειναν την ιδέα να κατασκευαστεί ένα drone στα δεδομένα του δορυφόρου «cansat».

Η δευτερεύουσα αποστολή είναι το cansat, δηλαδή ο δορυφόρος που έχει ήδη δημιουργήσει η ομάδα, να μετατραπεί σε drone που διαθέτει ένα σύστημα ελέγχου πτήσης και να κατευθυνθεί, αν αυτό είναι δυνατόν, αυτόνομα προς προκαθορισμένο σημείο. «Θεωρούμε ότι μια διαστημική αποστολή, πραγματική ή εκπαιδευτική, πρέπει να διαθέτει ένα πιο εξελιγμένο σύστημα προσγείωσης και ελέγχου πτήσης από το να επαφίεται στην επίδραση των καιρικών φαινομένων, όπως συμβαίνει με το απλό αλεξίπτωτο», λέει ο κ. Κοντέλλης.

Οι προηγούμενες ομάδες του 3ου Γενικού Λυκείου Μυτιλήνης αντιμετώπισαν αυτό το ζήτημα κατασκευάζοντας αλεξίπτωτα paraglide για μεγαλύτερη σταθερότητα κατά την πτήση, κάτι εξάλλου που το απαιτούσαν και οι προηγούμενες αποστολές. Βέβαια αυτό δεν αποτελεί τη βέλτιστη λύση στον ουσιαστικό έλεγχο πτήσης. «Γι’ αυτό αποφασίσαμε να πειραματιστούμε με τη δυνατότητα κατασκευής ενός cansat, ικανού για αυτόνομη πτήση» εξηγεί και προσθέτει: «Συγχρόνως, έχοντας μελετήσει προηγούμενες αποστολές από αντίστοιχους διαγωνισμούς, το βαθμό δυσκολίας και το εξαιρετικά μικρό βαθμό επιτυχίας, το θεωρήσαμε σαν εξαιρετική πρόκληση».

Το «know-how»

Πριν οριστικοποιηθεί η αποστολή, η ομάδα αναζήτησε στο διαδίκτυο εφικτούς τρόπους πραγματοποίησης μιας τέτοιας ιδέας. Επιπλέον, ήρθε σε επαφή με επαγγελματίες, ερασιτέχνες αλλά και φορείς του τόπου μας, οι οποίοι την ενθάρρυναν με στήριξη σε θεωρητικό και τεχνικό επίπεδο αλλά και οικονομικό.

Επομένως, παρόλο που προτάθηκαν πολλές ενδιαφέρουσες ιδέες για τη δευτερεύουσα αποστολή, αποφασίστηκε, ύστερα από ψηφοφορία, να δοκιμάσει και η ομάδα να δημιουργήσει ένα quadcopter (σ.σ. οχτακόπτερο - drone).

Αντίστροφη μέτρηση

Για το χρονικό διάστημα που μένει έως την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού, η ομάδα πρέπει να διαμορφώσει την κατασκευή της ώστε να πληροί τις προδιαγραφές του διαγωνισμού. Γι’ αυτό έχει σχεδιάσει, εκτυπώσει σε 3D printer και δοκιμάσει ήδη κάποια μοντέλα και πειραματίζεται να κόψει ένα σχέδιο frame για το drone σε ακρυλικό υλικό, με laser cutter , ώστε να είναι ελαφρύ και ανθεκτικό.

Από την αποστολή μάλιστα προήλθε και το όνομα της ομάδας, δεδομένου ότι είναι η τέταρτη φορά που το 3ο ΓΕΛ μετέχει σε διαγωνισμούς «CanSat» και ρομποτικής με την επωνυμία «Icaromenippus», τονίζοντας παράλληλα και τον αριθμό 4 που αναφέρεται στους έλικες του «Quadcopter». Επιπρόσθετα όλο το σώμα του δορυφόρου έχει σχεδιαστεί και εκτυπωθεί, όπως αναφέρεται και πιο λεπτομερειακά παρακάτω, σε τρισδιάστατο εκτυπωτή.

Η διαστημική ομάδα!



Η ομάδα του 3ου ΓΕΛ, έτοιμη να εκτοξευτεί!

Ο Γεώργιος Κοντέλλης: Καθηγητής Φυσικής στο 3ο Γενικό Λύκειο Μυτιλήνης και ο συντονιστής της ομάδας. Υπεύθυνος του σχολικού εργαστηρίου Φυσικής. Ασχολείται με τη ρομποτική, το διάστημα, τα κόμικς, τη ροκ μουσική και τα ηλεκτρονικά παιχνίδια. Του έχουν απονεμηθεί διάφορα βραβεία, μεταξύ των οποίων η 1η θέση στο «2008 European Innovative teachers’ forum», στο Ζάγκρεμπ της Κροατίας, και η 3η θέση στο «2010 European Innovative teachers’ forum», στη Μόσχα της Ρωσίας. Επιπλέον, υπήρξε συντονιστής τριών προηγούμενων ομάδων που συμμετείχαν στο διαγωνισμό «CanSat», εκ των οποίων και οι τρεις έφτασαν στο τελικό και κατέλαβαν τη 2η θέση (Icaromenippus 3D -2012, Aristarchus - 2014) και την άτυπη 4η θέση (Icaromenippus - 2010).

Μιχάλης Χαχάλιος: Ο αρχηγός της ομάδας και μαθητής της Β΄ τάξης. Ακολουθεί τη θετική κατεύθυνση, παρακολουθεί Youtube και ασχολείται με το Video & Photo editing. Έχει αναλάβει να συντονίζει την ομάδα, να θέτει στόχους και να τους υπενθυμίζει στα μέλη για την έγκαιρη υλοποίησή τους. Κύρια δουλειά που έχει επωμισθεί, είναι η υλοποίηση του σχεδίου του cansat, το οποίο απαιτεί άριστη γνώση προγραμμάτων 3D design. Παράλληλα, αφιερώνει χρόνο, για να βοηθήσει τις εργασίες των υποομάδων.

Ιωσήφ Αρβανίτης: Μαθητής της Α΄ τάξης και υπαρχηγός του «Software and Data Analysis». Κλίνει προς τη θετική κατεύθυνση και έχει αναλάβει να δημιουργήσει τον κώδικα για την πραγματοποίηση της πρωτεύουσας και δευτερεύουσας αποστολής. Για αυτό, αφιερώνει πολύ χρόνο στη μελέτη του προγράμματος «Arduino» και στην παρακολούθηση Youtube videos. Ανάμεσα στα ενδιαφέροντά του συγκαταλέγεται και η πληροφορική.

Ηρακλής Χατζηελενούδας: Μαθητής της Β΄ τάξης και υπαρχηγός του «Outreach and Economics». Ακολουθεί τη θεωρητική κατεύθυνση και ασχολείται με τα ντραμς και το χορό. Έργο του η προώθηση της ομάδας, μέσω των προφίλ στα social networking sites, καθώς και η αναζήτηση χορηγών. Επίσης, οργανώνει τη συγγραφή των εγγράφων της ομάδας, με κυριότερο παράδειγμα τα design documents.

Στρατής Δαλακλής: Μαθητής της Β΄ τάξης και υπαρχηγός του «Hardware, telemetry and electronics». Ακολουθεί τη θετική κατεύθυνση και ενδιαφέροντά του είναι το γυμναστήριο, οι βόλτες με τα μηχανάκια και η ροκ μουσική. Έχει αναλάβει την αναζήτηση των κατάλληλων υλικών για τη δημιουργία του cansat και τη γενικότερη ασχολία με το hardware.

Μυρσίνη Κοντέλλη: Μαθήτρια της Α΄ τάξης και κλίνει προς τη θετική κατεύθυνση. Σκέφτεται να σπουδάσει Ιατρική και αργότερα να εξειδικευτεί στην Πλαστική χειρουργική. Amateur skater και YouTuber, βλέπει YouTubers και σειρές 24/7 και ακούει «Twenty one pilots». Συμβάλλει στην ομάδα του hardware, καθώς και στην συγγραφή των design documents.

Βασιλική Ψάνη: Μαθήτρια της Α΄ τάξης και κλίνει προς τη θεωρητική κατεύθυνση. Σκέφτεται να σπουδάσει Νομική και αργότερα να ενταχθεί στο διπλωματικό σώμα. Amateur συγγραφέας και DIY maker, λάτρης της μόδας και της αστυνομικής λογοτεχνίας. Κύριο μέλος της ομάδας «Outreach», έχει αναλάβει τη δημιουργία των logo της ομάδας.

Περσεφόνη Κοντέλη: Μαθήτρια της Α΄ τάξης και κλίνει προς τη θετική κατεύθυνση. Σκέφτεται να σπουδάσει Φυσική και αργότερα να εξειδικευτεί στην Αστροφυσική. Της αρέσουν οι σειρές και τα Anime και έχει μια προτίμηση στα καλά βιβλία. Είναι επίσης κύριο μέλος της ομάδας «Outreach», υπεύθυνη για την καταγραφή των εξόδων της ομάδας.

Μαρία Κουρού: Μαθήτρια της Α΄ τάξης και επιθυμεί να ακολουθήσει τη θετική κατεύθυνση. Σκέφτεται να σπουδάσει οικονομικά και της αρέσει η ξένη ποιοτική μουσική. Βοηθάει στην τρισδιάστατη εκτύπωση του cansat και ασχολείται κυρίως με την ομάδα του hardware.

Παρίσα Κατσακούλη: Μαθήτρια της Β΄ τάξης και ακολουθεί τη θετική κατεύθυνση. Είναι στην ομάδα «Structure» και δεν την ενδιαφέρει τι θα κάνει στη ζωή της. Ζει την κάθε στιγμή σαν να ‘ναι η τελευταία, παρέα με τους φίλους της.

Ήλια Πανταζοπούλου: Μαθήτρια της Β΄ τάξης, θετικής κατεύθυνσης. Είναι στην ομάδα «Structure». Της αρέσει να ασχολείται με τις τέχνες, κυρίως τη ζωγραφική και ερασιτεχνικά με τη μουσική.