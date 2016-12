Το Κτήμα Οινοφόρος – Glass Hall συνεχίζοντας τις επιτυχημένες εκδηλώσεις κατά τη διάρκεια του χειμώνα ως «μουσική σκηνή» στις ανακαινισμένες εσωτερικές αίθουσες με θέα το γαλάζιο της θάλασσας και του ουρανού, κάτω από ένα υπέροχο γυάλινο αίθριο, θα φιλοξενήσει το Σάββατο 17 Δεκεμβρίου την Πέννυ Μπαλτατζή.

Η Πέννυ Μπαλτατζή , η τραγουδοποιός με την βελούδινη φωνή που έφερε το Swing στην Ελλάδα , προτείνει ένα νέο μουσικό πρόγραμμα με τίτλο:" χθες το βράδυ " .

Κομμάτια από την διεθνή Jazz σκηνή , όπως το Fly me to the moon , Autumn leaves , New York New York μέχρι το ελληνικό ρετρό - swing με τις διαχρονικές επιτυχίες των Σουγιούλ , Γιαννίδη , Γούναρη συνθέτουν ένα πρόγραμμα με λάμψη και vintage αισθητική .

Μαζί της ο Μένιος Γούναρης στο πιάνο και ο Σωτήριος Καστάνης στο μπάσο.

" Χθες το βράδυ "με την Πέννυ Μπαλτατζή με την ακαταμάχητη σκηνική παρουσία και κανένα βράδυ , δεν θα είναι ίδιο με το προηγούμενο !!!!!