Η σχεδιαστική πλατφόρμα «It’s all, oh so souvenir to me» παρουσιάζει την έκθεση «West of East»! Έξι Έλληνες σχεδιαστές δημιουργούν σουβενίρ με θέμα τη Λέσβο!

Η έκθεση εγκαινιάστηκε την Πέμπτη στο βιβλιοπωλείο «Book and Art» (Κομνηνάκη 5, Μυτιλήνη) υπό το soundtrack του Mic Meimaroglou.

Η αφορμή για την έκθεση, που θα διαρκέσει έως τις 9 Δεκεμβρίου, δόθηκε τον περασμένο Απρίλιο στο πλαίσιο των Αρχαιολογικών Διαλόγων. Τότε με αφορμή την πρόσκληση συμμετοχής στο Συνέδριο που έγινε στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, η σχεδιαστική πλατφόρμα «It’s all, oh so souvenir to me», οργάνωσε ομάδα εργασίας, αποτελούμενη από σχεδιαστές, αρχαιολόγους και ακαδημαϊκούς. Έτσι, και με τη συμβολή και εμπλοκή της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας Λέσβου, ξεναγήθηκαν σε σημεία ενδιαφέροντος του νησιού και ήρθαν σε επαφή με τοπικούς μύθους, ήθη και συνήθειες.

Από τους συμμετέχοντες σχεδιαστές ζητήθηκε να προσέλθουν στο εργαστήριο κατά το δυνατόν πιο ανοιχτοί σε αναπάντεχα ευρήματα από την επιτόπια εξερεύνηση. Ταυτόχρονα, τους παραδόθηκε κιτ που περιείχε σημειωματάριο, φωτογραφική μηχανή μιας χρήσης και υλικά για αρχειοθέτηση, με στόχο την αποτύπωση της εμπειρίας και των σκέψεων τους από το πενταήμερο εργαστήριο αλλά και τη μετέπειτα εξέλιξη του προϊόντος τους.

Οι σκέψεις αλλά και το υλικό που δημιουργήθηκε κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου και του σχεδιασμού του αντικειμένου, συλλέγεται, επιμελείται, οργανώνεται και υπό μορφή λευκώματος, αποδίδει οπτικά την εμπειρία των ξεναγήσεων σε έναν κατάλογο που κυκλοφορεί μαζί με την έκθεση!

Οι σχεδιαστές

Στην έκθεση συμμετέχουν με αντικείμενά τους, οι σχεδιαστές:

Γιώργος Κατσαρός - γλύπτης, Μιχάλης Μεϊμάρογλου - γραφίστας, Κώστας Μπίσας - βιομηχανικός σχεδιαστής, Όλγα Σαλιαμπούκου - φωτογράφος, Δημοσθένης Σερκετζής - βιομηχανικός σχεδιαστής, Μαρίνα Σταμάτη - κεραμίστρια.

Στη διαμόρφωση των ξεναγήσεων και θεμάτων που παρουσιάζονται στο έντυπο του making off της έκθεσης «West of East» συμμετέχουν οι αρχαιολόγοι και ακαδημαϊκοί: Δέσποινα Καταπότη, Μάκης Αξιώτης, Σωκράτης Κουρσούμης, Κούλα Ρούγγου.

Την έκθεση «West of East» πλαισιώνουν αντικείμενα - σουβενίρ από προηγούμενες εκθέσεις της πλατφόρμας.

Ώρες λειτουργίας: Δευ., Τετ., Σαβ.: 9.00 - 14.30 / Τρι., Πεμ., Παρ.: 9.00 - 14.30 & 17.30 - 21.00.