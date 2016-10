Το ντοκιμαντέρ της Δάφνης Ματζιαράκη «4.1 Miles», με θέμα το προσφυγικό, βρίσκεται ανάμεσα στις 10 ταινίες απ’ όλον τον κόσμο που θα διεκδικήσουν φέτος μια θέση στην τελική πεντάδα των υποψηφιοτήτων για το Όσκαρ Καλύτερου Μικρού Μήκους Ντοκιμαντέρ τον ερχόμενο Φεβρουάριο.

Το «4.1 Miles» καταγράφει τις δραματικές επιχειρήσεις των Λιμενικών Αρχών της Λέσβου και του κυβερνήτη Κυριάκου Παπαδόπουλου να σώσουν τους πρόσφυγες που προσπαθούν να φτάσουν στις ακτές του ελληνικού νησιού από τα τουρκικά παράλια.

Το ντοκιμαντέρ της Ελληνίδας σκηνοθέτιδας τιμήθηκε τον περασμένο Σεπτέμβριο με ένα από τα φετινά φοιτητικά Όσκαρ, που δίνει κάθε χρόνο η Αμερικανική Ακαδημία Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών σε σπουδαστές αμερικανικών πανεπιστημίων. Παραγωγός είναι το Πανεπιστήμιο Μπέρκλεϋ της Καλιφόρνια, όπου η Δάφνη Ματζιαράκη σπουδάζει δημοσιογραφία.

Η Δάφνη Ματζιαράκη πέρασε τρεις εβδομάδες πέρυσι πάνω στο σκάφος του Λιμενικού στη Λέσβο με κυβερνήτη τον Κυριάκο Παπαδόπουλο. «Έναν άνθρωπο που με έκανε να δω τη ζωή αλλιώς λόγω του κουράγιου, της δύναμης, του ήθους, της αφοσίωσης και της καλοσύνης του. Το αποτέλεσμα είναι το ντοκιμαντέρ μου, στο οποίο ο Κυριάκος είναι ο κεντρικός ήρωας», σημειώνει η ίδια στη σελίδα της στο facebook, περιγράφοντας την εμπειρία που έζησε στη Λέσβο κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων του «4.1 Miles».

Η ταινία

Όπως επισημαίνει η Δάφνη Ματζιαράκη στο κείμενο που συνοδεύει το ντοκιμαντέρ της, σε ανάρτηση στη «New York Times» (28/9/2016): «Η ταινία καταγράφει την κρίσιμη στιγμή ανάμεσα στη ζωή και το θάνατο, εκεί όπου ανεξάρτητα από πολιτικές πεποιθήσεις, φόβους ή προετοιμασία, κάποιοι άνθρωποι θα ξεπεράσουν τον εαυτό τους για να σώσουν έναν ξένο».

Οι 10 μικρού μήκους ταινίες -από τις 61 που υποβλήθηκαν- που θα διεκδικήσουν μια θέση στην πεντάδα για το καλύτερο μικρού μήκους ντοκιμαντέρ (η οποία θα ανακοινωθεί μαζί με τις υποψηφιότητες των Όσκαρ στις 24 Ιανουαρίου) είναι: Brillo Box (3Ά Off) (Brillo Box Documentary), Close Ties (Munk Studio - Polish Filmmakers Association), Extremis (f/8 Filmworks in association with Motto Pictures), 4.1 Miles (University of California, Berkeley), Frame 394, (Compy Films), Joe's Violin (Lucky Two Productions), The Mute's House (The Jerusalem Sam Spiegel Film School), The Other Side of Home (Feeln), Watani: My Homeland (ITN Productions), The White Helmets (Grain Media and Violet Films).

Η 89η Απονομή των Βραβείων Όσκαρ θα πραγματοποιηθεί φέτος στις 26 Φεβρουαρίου του 2017 στο Dolby Theatre στο Χόλιγουντ