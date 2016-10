Γεια σας! Ετοιμαστείτε για ένα BYOB (φέρε το δικό σου μπουκάλι κρασί) στις 15 Οκτωβρίου, ημέρα Σάββατο και από ώρα 9 το βράδυ, στην ταβέρνα «Τα Καρντάσια», στο φανάρι της Μυτιλήνης, στο δεξιό λιμενοβραχίονα, με ζωντανή μουσική.

Ο Σύλλογος Γευστικής και Εικαστικής Παρέμβασης Οίνου «Περί Οίνου ο λόγος» διοργανώνει για τρίτη φορά στην Λέσβο το BYOB("bring your own bottle"), στα πλαίσια της προσπάθειας του να διαδώσει την υπεύθυνη κατανάλωση επώνυμου εμφιαλωμένου κρασιού. Το "Bring Your Own Bottle", είναι ένας διαδεδομένος θεσμός στις χώρες της Ευρώπης που δίνει την δυνατότητα στους πελάτες των καταστημάτων εστίασης να απολαύσουν το κρασί που τους αρέσει σε συνδυασμό με τις γεύσεις που προσφέρει κάθε επιχείρηση. Όσοι συμμετέχουν στο "Bring Your Own Bottle" το μόνο που έχουν να κάνουν είναι να απευθυνθούν στην κάβα τους και να επιλέξουν το κρασί που επιθυμούν να απολαύσουν την βραδιά της εκδήλωσης.

Ο Σύλλογος «Περί Οίνου ο λόγος» είχε διοργανώσει με μεγάλη επιτυχία το πρώτο πανελλαδικά BYOB το 2012.

Στόχος του Συλλόγου είναι εκτός των άλλων, το 3ο ΒΥΟΒ της Λέσβου, να αποτελέσει ευκαιρία για να έρθουν κοντά τα μέλη και οι φίλους του Συλλόγου σε μια εκδήλωση – γιορτή του επώνυμου εμφιαλωμένου κρασιού. Η παρουσία όλων των μελών και φίλων του συλλόγου είναι απαραίτητη.

Τα κρασιά θα καταγραφούν για να βοηθήσουμε στατιστικά τις επιθυμίες των καταναλωτών ενισχύοντας την γνώση μας.

Δηλώσεις συμμετοχής γίνονται δεκτές στην σελίδα του συλλόγου και στα τηλέφωνα Διρχαλίδης Δημήτριος 6932121639 Ψάνης Παρασκευάς 6978838612 Μανάβη Νίκο 6972728845