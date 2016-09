Το πρόγραμμα προβολών των δώδεκα ταινιών, στην αίθουσα της Λέσχης Πλωμαρίου «Βενιαμίν ο Λέσβιος», στο πλαίσιο του φεστιβάλ ταινιών ντοκιμαντέρ «AegeanDocs» από τις 25 ως τις 29 Σεπτεμβρίου, είναι το ακόλουθο:

Κυριακή 25/9

- 20.00 - 20.40: Αφιέρωμα «Women in Sink» (36 min)

Iris Zaki, Israel/USA (πρώτη προβολή στο ελληνικό κοινό)

- 20.45 - 22.14: «Επόμενος σταθμός: Ουτοπία» (91 min)

Apostolos Karakasis, Marco Gastine & Eleni Chandrinou, Greece

Δευτέρα 26/9

- 20.00 - 21.10 Αφιέρωμα «Μικρές Ιστορίες Ρομά» (70 min)

Σταύρος Ψυλλάκης

- 21.15 - 22.20 «One Fine Life» (65 min)

D & P: Jo - Anne Velin, Germany - Canada

Τρίτη 27/9

- 20.00 - 20.20: «Just the two of us» (17 min)

Nina Blažin & Dan Nutu, Romania

- 20.25 - 21.50 «Nostos» (82 min)

D: Sandrine Dumas, P: Jean Luc Ormières, France

- 22.00 - 22.20 ΑΦΙΕΡΩΜΑ «Απλώς, αλληλεγγύη»

Έφη Σιαλευρή (πρώτη προβολή στο ελληνικό κοινό)

Τετάρτη 28/9

- 20.00 - 20.15 Αφιέρωμα«Ode To Lesvos» (12 min)

Talal Derki - Greece & Germany (πρώτη προβολή στο ελληνικό κοινό)

- 20.20 - 21.30 «The Canaries» (79 min)

D: Jari Kokko, Finland

Πέμπτη 29/9

- 20.00 - 21.15: «When We Talk About KGB» (73 min)

Maxì Dejoie & Virginija Vareikyté, Lithuania-Italy

- 21.20 - 21.30 Αφιέρωμα «Αλβανοί στην Κρήτη, Ινδοί στην Αττική, Νιγηριανοί στην Αθήνα»

ΕΚΠΑ

- 21.35 - 21.50 «Meditation on Darkness» (13 min)

D & P: Jørgen Johansen, Haiti - Norway